Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Países europeus e asiáticos se recusam a enviar navios ao Estreito de Ormuz

Donald Trump pediu reforço de tropas para reabrir o estreito, mas não conseguiu

Hora News|Do R7

  • Google News

Segundo a agência de notícias 'Reuters', um assessor da Casa Branca falou que os navios petroleiros estão "começando a passar" pelo estreito de Ormuz.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • oriente-medio
  • guerra
  • estados-unidos
  • ira

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.