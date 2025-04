Pegadas fossilizadas de 50 milhões de anos atrás revelam como animais viviam no passado

Um estudo arqueológico revelou descobertas surpreendentes com pegadas fossilizadas de até 50 milhões de anos no Monumento Nacional John Day Fossil Beds, no Oregon, Estados Unidos.



Fósseis de aves, lagartos e mamíferos que habitaram a região passaram por análise com o auxílio de computadores, o que permitiu identificar como esses animais viviam no passado. Pesquisadores destacam que alguns padrões de comportamento dessas espécies se assemelham aos observados na atualidade.