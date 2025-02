Pescador com suspeita de AVC é resgatado de helicóptero em alto-mar; veja vídeo

A Marinha do Brasil resgatou um pescador com sintomas de AVC (acidente vascular cerebral) no litoral do Pará, nesta sexta-feira (31). A operação foi realizada durante uma noite com tempestade, o que dificultou o resgate em alto mar. O pescador foi trazido pela água até um cesto para ser içado em direção à aeronave das Forças Armadas.