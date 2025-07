Pesquisadores de Cambridge mostram que a poluição pode contribuir para o surgimento da demência

Estudiosos de Cambridge realizaram pesquisas aprofundadas sobre a ligação entre poluição e demência ; segundo eles, há três tipos de poluentes que se destacam e podem contribuir para que os pacientes fiquem ainda mais suscetíveis a contrair a doença.



Pequenas partículas, conhecidas como material particulado, estão presentes em meio a grandes concentrações de causadores poluentes, e podem aumentar o risco de demência em até 17%; já a fuligem e o dióxido de nitrogênio têm, respectivamente, 13% e 3% de chances de provocar declínio da função cerebral. De acordo com os pesquisadores, isso se deve à inflamação e ao estresse oxidativo causados no cérebro.



Diante disso, os especialistas alertaram e recomendaram que uma abordagem multidisciplinar fosse feita no tratamento da demência, a fim de que envolva também o planejamento urbano e de políticas de transporte.