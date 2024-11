Polícia Federal prende 11 pessoas nas primeiras horas de votação deste domingo

Ao vivo do Centro de Divulgação das Eleições, a repórter da RECORD NEWS Mara Mendes falou sobre a ação da Polícia Federal nas primeiras horas do segundo turno eleitoral no país, neste domingo (27). Segundo a PF, 11 pessoas foram presas, agora pela manhã. Materiais de propaganda irregular e um carro avaliado em R$ 57 mil foram apreendidos em Campo Grande.