População da China diminui pelo terceiro ano seguido

Autoridades chinesas anunciaram nesta sexta-feira (17) que a população do país diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Os números divulgados seguem uma tendência de mudança de seis décadas de explosão demográfica e mostram que agora a China está entrando em um problema de envelhecimento — a previsão é que, nos próximos dez anos, um terço da população terá 60 anos.



Segundo Kang Yi, diretor do Escritório Nacional de Estatística da China, no final de 2024, a população de 31 províncias e regiões autônomas, excluindo Hong Kong , Macao e Taiwan, estava aproximadamente em 1,4 bilhão de pessoas, que é 1,3 milhão a menos do que em 2023.