Por pouco, família escapa de ser atingida por árvore nos Estados Unidos; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma árvore cai no meio de uma calçada e quase atinge uma família em Nova York, nos Estados Unidos . Assim que perceberam o perigo, os pedestres em volta correram e conseguiram evitar o pior. O caso aconteceu no sábado (1º), mas as imagens só foram divulgadas nesta quarta-feira (5).