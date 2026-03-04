Logo R7.com
Porta-voz do Exército israelense relata situação da guerra

Mísseis foram interceptados na manhã desta quarta (4) no céu de Israel

Hora News|Do R7

O exército israelense aumentou os bombardeios contra alvos no Irã na manhã desta quarta-feira (4). Os ataques atingiram centros de comando e estruturas da segurança interna iraniana.

