Preço do barril de petróleo subiu 11,5% desde ataque ao Irã

Fechamento do estreito de Ormuz deve manter alta até liberação da região

Hora News|Do R7

O fechamento do estreito de Ormuz gera preocupações sobre a exportação de petróleo do Oriente Médio. O preço do barril subiu 11,5% desde o ataque ao Irã, no sábado (28).

