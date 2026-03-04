Preço do barril de petróleo subiu 11,5% desde ataque ao Irã

O fechamento do estreito de Ormuz gera preocupações sobre a exportação de petróleo do Oriente Médio. O preço do barril subiu 11,5% desde o ataque ao Irã, no sábado (28).



