Preço do barril de petróleo subiu 11,5% desde ataque ao Irã
Fechamento do estreito de Ormuz deve manter alta até liberação da região
O professor Andrew Traumann discute a crítica situação no Oriente Médio.
Últimas
Áreas urbanas localizadas em regiões de risco triplicam
De acordo com MapBiomas, taxa é superior à urbanização registrada no mesmo período
Taxa de desemprego na zona do euro cai a 6,1% em janeiro
Resultado veio abaixo do esperado pelo mercado, com 184 mil a menos que dezembro
Entenda como a guerra impacta a economia no mundo
Conflito no Oriente Médio entra no quinto dia; mais de mil civis iranianos morreram
Porta-voz do Exército israelense relata situação da guerra
Mísseis foram interceptados na manhã desta quarta (4) no céu de Israel
IBGE: economia brasileira cresce 2,3% no acumulado de 2025
Resultado representa o quinto ano seguido de crescimento do PIB nacional
Trump diz que vai cortar relações comerciais com a Espanha
País europeu negou uso de bases militares pelos americanos durante ação no Irã
Dólar sobe novamente e chega a atingir R$ 5,30 nesta terça (3)
Preço do petróleo bateu US$ 85 após fechamento do Estreito de Ormuz
Guerra deve causar impactos no preço dos combustíveis no Brasil
Disparada do barril de petróleo após ataques no Oriente Médio deve refletir nas bombas
EUA: ataque a tiros deixa três pessoas mortas no Texas
Caso é investigado como possível ataque terrorista ligado ao Irã
Governo estima 70 mil brasileiros vivendo no Oriente Médio
Trump disse que projetou cinco semanas de ofensiva militar no Irã
Petroleiro pega fogo no estreito de Ormuz após ataque de drone iraniano
Objetivo de Teerã é colocar pressão na região que conta com um grande fluxo de petróleo
Tensão no Oriente Médio se agravou com a morte do líder iraniano Ali Khamenei
Guerra entre EUA, Israel e Irã entra no terceiro dia
Guerra entre EUA, Israel e Irã avança com novas explosões
Crise se agravou com a morte do líder supremo iraniano Aiatolá Ali Khamenei