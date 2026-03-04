Logo R7.com
Preço do barril de petróleo subiu 11,5% desde ataque ao Irã

Fechamento do estreito de Ormuz deve manter alta até liberação da região

Hora News|Do R7

O professor Andrew Traumann discute a crítica situação no Oriente Médio.

