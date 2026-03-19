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Preço do petróleo ultrapassa US$ 115 após ataques

Maior campo de gás natural do mundo foi atingido por bombardeios

Hora News|Do R7

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Os preços do petróleo dispararam devido ao aumento das tensões no Oriente Médio e seus impactos no mundo todo.

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