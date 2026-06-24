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Preços do etanol registram alta pela segunda semana seguida

Chuva atrapalha a moagem e vendedores se mantêm firmes quanto às cotações

Hora News|Do R7

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O excesso de chuvas impactou a produção agrícola em São Paulo e resultou na elevação dos preços do etanol pela segunda semana seguida. Tanto o etanol anidro quanto o hidratado registraram aumento nos valores devido às dificuldades enfrentadas por algumas unidades produtoras para realizar a moagem.

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