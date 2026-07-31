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China trabalha para reduzir dependência do agronegócio exterior

País asiático tem metas para ampliar a produção de grãos e autossuficiência em sementes

Record News Rural|Do R7

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Em pouco mais de duas décadas, a China passou de parceiro secundário a principal destino das exportações brasileiras. Só em 2025, o Brasil faturou US$ 100 bilhões com o mercado chinês. Apesar da aliança, Pequim demonstra sinais para diminuir a dependência nos próximos anos.

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