China trabalha para reduzir dependência do agronegócio exterior

Em pouco mais de duas décadas, a China passou de parceiro secundário a principal destino das exportações brasileiras. Só em 2025, o Brasil faturou US$ 100 bilhões com o mercado chinês. Apesar da aliança, Pequim demonstra sinais para diminuir a dependência nos próximos anos.



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