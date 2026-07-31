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Agricultores apostam no turismo rural para gerar renda

Atividade vira solução para a falta de mão de obra para a colheita de algumas culturas

Record News Rural|Do R7

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Com criatividade e investimento, produtores rurais do interior paulista têm transformado as propriedades em destinos turísticos, gerando renda e aproximando o público da vida no campo.

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