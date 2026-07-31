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Apenas uma região do Brasil cultiva lótus; conheça

Produção é feita em área de várzea alagada, com plantio e colheita à mão

Record News Rural|Do R7

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A única cultura de lótus do Brasil ocorre em uma colônia japonesa no interior de São Paulo.

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