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Prédio de quatro andares afunda em terreno no Sul do país

Caso ocorreu em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina; construção afundou 30 centímetros

Hora News|Do R7

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A ausência de uma legislação que obrigue inspeções regulares em edifícios foi destacada pelo engenheiro Silvio Teotonino durante entrevista ao 'Hora News'.

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