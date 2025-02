Prédio de sete andares desaba e deixa feridos na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de SP

Um prédio de sete andares desabou no bairro da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo , nesta quinta-feira (13). Até o momento, foram identificadas duas vítimas do acidente. Uma delas, um pedreiro que trabalhava em uma obra ao lado do local, ficou entre os escombros do acidente, mas foi socorrido e enviado ao Hospital do Mandaqui, também na zona norte. A outra vítima sofreu apenas sofrimentos leves e não precisou de atendimento. Pelo menos 11 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local. Segundo a corporação, a obra estava embargada há 20 dias devido a irregularidades.