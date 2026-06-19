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Presidente Lula anuncia investimentos em oncologia no SUS

Hospital Luxemburgo se torna unidade 100% SUS e tem novo equipamento de radioterapia

Hora News|Do R7

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O presidente Lula esteve em Belo Horizonte para anunciar novos investimentos na área de oncologia do SUS (Sistema Único de Saúde).

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