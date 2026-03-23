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Qualidade da água dos rios da Mata Atlântica continua precária

Estudo mostra que 80% dos pontos têm qualidade regular e nenhum atinge classificação ótima

Hora News|Do R7

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Um estudo revelou que a qualidade dos rios da Mata Atlântica continua precária e não apresenta sinais de melhora.

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