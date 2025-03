Quantidade de lixo internacional no litoral brasileiro aumentou nos últimos anos

Mutirões de limpeza identificaram um crescimento na quantidade de lixo estrangeiro nas praias de todo o Brasil. Segundo levantamento da ONG Ecomov, a quantidade de embalagens vindas de fora do Brasil cresceu de 220 a 1.218, na comparação entre 2019 e 2024. Marcio Ribeiro, que é monitor ambiental e participa de mutirões , aponta que já encontrou resíduos oriundos da Namíbia e da Rússia , mas a maioria vem da China e da Malásia. A suspeita é de que os lixos são despejados no litoral por embarcações que vêm de fora do país.