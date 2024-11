Ralph Macchio, de 'Karatê Kid', recebe estrela na calçada da fama de Hollywood

Ralph Macchio recebeu sua estrela na calçada da fama de Hollywood nesta quarta-feira (20). O ator norte-americano é conhecido por protagonizar o filme Karatê Kid em 1984. Atualmente, ele faz parte do elenco da série Cobra Kai, que dá continuidade à história. O artista vai participar de um reboot do longa, chamado Karatê Kid Legends, com participação de Jackie Chan. A produção deve ser lançada em 2025.