Registros de picada de cobra aumentam no Rio de Janeiro; números preocupam

O número de pessoas picadas por cobras no estado do Rio de Janeiro quase que dobrou no período de um ano. Foram quase 800 ocorrências em 2024. Só neste ano, a cidade de Petrópolis já registrou nove casos, enquanto em 2024 foram registrados 21 casos.



Os ataques foram de jararacas, porém, por conta das queimadas e desmatamentos no centro-oeste, as cascavéis, que são mais letais, estão se movendo rumo ao sudeste. No Rio de Janeiro, essas cobras são encontradas em um corredor que coloca em risco cidades como Areal, Valença e Petrópolis .



Em 2024, 784 pessoas foram picadas por cobras no estado fluminense, quase o dobro do registrado em 2023, neste ano os casos já chegam a 104 caso. Em caso de ocorrência, a orientação é limpar o machucado com água e sabão e procurar ajuda especializada.



No Rio de Janeiro, o soro antiofídico é administrado em 28 unidades de saúde, instaladas nos pontos de maior ocorrência.