Santa Catarina intensificou rotina de sanidade animal após suspeita de gripe aviária, diz secretário

O secretário de Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Carlos Chiodini, afirma ao Hora News de quarta-feira (21) que o estado está intensificando a rotina de sanidade animal após a suspeita de um caso de gripe aviária .



Chiodini explica que o caso teve algumas peculiaridades, como a baixa taxa de infecção — 10% das aves, enquanto a gripe aviária chega a atingir 70% —, e complementa que as investigações da doença já são rotineiras. Segundo o secretário, em 2024, houve mais de 150 casos suspeitos apenas no estado catarinense.



Após o Brasil ter uma confirmação do vírus em uma granja comercial do Rio Grande do Sul , o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou nesta quarta-feira (21) que sete possíveis focos de gripe aviária estão sendo investigados no estado gaúcho e em Santa Catarina, Ceará, Pará e Tocantins.