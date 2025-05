Zootecnista tranquiliza população sobre gripe aviária: 'Nosso sistema de prevenção é muito bom'

O caso confirmado de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul é apenas “um caso isolado”, diz a zootecnista Gisele Neri, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (20). O Ministério da Agricultura e Pecuária já descartou três casos da doença , mas sete casos suspeitos seguem em análise. Segundo o ministro Carlos Fávaro , o Brasil precisa de 28 dias para se colocar livre do vírus.



Segundo Gisele, o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Associação Brasileira de Proteína Animal fazem um “trabalho excelente” de prevenção junto aos produtores, que cuidam dos acessos à granja. “A granja é um lugar limpo. Nós estamos num lugar sujo e podemos carregar vírus, bactérias e agente patógenos que não existem hoje na granja”, explica a zootecnista.