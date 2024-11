Sem santinhos e com ronda policial: 643 mil eleitores devem votar em São Bernardo

São Bernardo do Campo , o maior colégio eleitoral do ABC paulista , deve receber 643 mil eleitores no segundo turno das eleições municipais , neste domingo (27). A disputa para prefeito será entre Alex Manente, do Cidadania, e Marcelo Lima, do Podemos. A manhã fria resultou em um fluxo reduzido de eleitores nas primeiras horas de votação. Sem santinhos, as ruas da cidade estão mais limpas do que no primeiro turno. Viaturas da Polícia Civil fazem rondas na região.