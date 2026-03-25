Senado aprova PL que equipara misoginia ao racismo

O Senado aprovou um projeto de lei que equipara a misoginia ao crime de racismo. A proposta altera a legislação vigente sobre discriminação ou preconceito para incluir o ódio às mulheres entre os crimes puníveis com prisão e multa.



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