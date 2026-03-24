Sérgio Moro se filia ao PL em evento em Brasília

O senador Sergio Moro formalizou sua filiação ao PL (Partido Liberal) durante um evento que contou com a presença do pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



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