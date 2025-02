Sing Sing será o primeiro filme da história a passar nos cinemas e nos presídios ao mesmo tempo

O filme americano Sing Sing , que disputa uma indicação ao Oscar, vai ser o primeiro da história a estar disponível nos cinemas e nos presídios ao mesmo tempo. O longa-metragem volta aos cinemas dos Estados Unidos nesta sexta-feira (17), e no sábado (18), os detentos do país também vão poder assistir à produção.



A iniciativa de disponibilizar o filme nos cinemas e nas penitenciárias é uma parceria entre o estúdio que produziu o longa e duas ONGs, e tem a ver com a temática do filme - a trama acompanha um grupo de homens matriculados em um programa de teatro prisional. A produção deve chegar ao Brasil no mês de fevereiro.