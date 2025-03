Tarifa Zero em SP é ampliada para responsáveis por crianças matriculadas em creches públicas

Mães, pais e responsáveis por crianças de até quatro anos matriculadas em creche da rede pública passarão a ter direito a passe livre no transporte público em São Paulo . A gratuidade vale para as viagens de ida e volta entre a casa do beneficiado e a instituição de ensino, e é necessária inscrição no CadÚnico e residência a pelo menos 1,5 km da creche.



Será emitido um cartão específico para a iniciativa “Mamãe Tarifa Zero”, que não pode ser aproveitada por usuários do Transporte Escolar Gratuito, idosos ou pessoas com deficiência, que já têm direito à gratuidade. Os valores serão disponibilizados conforme os dias letivos informados pela Secretaria Municipal de Educação. O custo será de cerca de R$ 38 milhões ao ano.