Temporal causa transtornos na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul De acordo com informações, o evento climático resultou na queda de cerca de 140 mm de chuva em duas horas

Hora News|Do R7 04/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share