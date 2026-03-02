Logo R7.com
Tensão no Oriente Médio se agravou com a morte do líder iraniano Ali Khamenei

Guerra entre EUA, Israel e Irã entra no terceiro dia

Hora News|Do R7

O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã chega ao terceiro dia nesta segunda-feira (2). Imagens mostram Beirute, capital do Líbano, sendo atacada em retaliação de Israel ao Hezbollah.

