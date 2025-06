Um terremoto de magnitude 3,2 na escala Richter derrubou parte de um muro no sítio arqueológico de Pompeia, no sul da Itália . O epicentro do tremor foi na região do supervulcão Campi Flegrei, próximo à cidade de Nápoles. Não há registro de feridos, e nenhum material arqueológico fazia parte da estrutura que desabou.