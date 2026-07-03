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Torcedor da República Tcheca é superfã da Argentina

Casa foi pintada de azul e branco, tem estátua em tamanho real de Maradona e mural de Messi

Hora News|Do R7

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Um homem da República Tcheca é fiel torcedor da seleção argentina de futebol.

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