Trump diz que vai cortar relações comerciais com a Espanha

País europeu negou uso de bases militares pelos americanos durante ação no Irã

Hora News|Do R7

O programa 'Hora News' entrevista a professora de relações internacionais Flavia Loss para compreender as ramificações da declaração.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • estados-unidos
  • guerra-comercial
  • espanha

