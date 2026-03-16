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Trump pressiona os aliados por ajuda no Estreito de Ormuz

Alemanha, Itália e Grécia rejeitaram participar de plano conjunto no conflito

Hora News|Do R7

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O presidente Donald Trump pediu a ajuda de países aliados para manter aberto o Estreito de Ormuz, principal rota marítima por onde é transportado derca de 25% do petróleo mundial.

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