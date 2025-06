Turistas japoneses são resgatados após se perderem em montanha no Peru; um morre por hipotermia

Dois alpinistas japoneses foram resgatados nesta quarta-feira (25) após se perderem durante uma escalada em uma das montanhas mais altas da América do Sul, localizada no Peru .



Eles ficaram presos a mais de 6.000 metros de altitude na montanha Huascarán, depois de se perderem no nevoeiro. As equipes de resgate conseguiram localizá-los com a ajuda de um sinal de satélite enviado a partir da montanha. Um dos turistas não resistiu e morreu por hipotermia logo após a chegada da equipe de resgate.