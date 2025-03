Ucranianos no Brasil vivem angústia e ansiedade em meio a ataques russos

Ucranianos refugiados da guerra que moram no Brasil relatam episódios de medo e ansiedade. A preocupação com parentes e a distância causam pânico em meio aos ataques da Rússia contra o país europeu, especialmente com familiares que servem ao exército ucraniano.



Em entrevista à RECORD, Alexandre Coelho, especialista em relações internacionais, comenta que o país teve os direitos violados com a invasão do território em meio a disputas geopolíticas com a Rússia . A presença de minerais raros torna a Ucrânia um alvo ainda maior.