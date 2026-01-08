Logo R7.com
União Europeia avança para assinar acordo de livre comércio com Mercosul

Brasil deve ser beneficiado com tarifas mais baixas na exportação de commodities

Hora News|Do R7

A votação sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia está marcada para sexta-feria (9). No entanto, Irlanda, França, Hungria e Polônia já declararam que votarão contra a proposta. Agricultores desses países temem a entrada de produtos mais baratos do bloco sul-americano no mercado europeu.

