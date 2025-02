USP é a única universidade da América Latina entre as 150 instituições com maior prestígio do mundo

Segundo o tradicional ranking The World Reputation Rankings, divulgado pela Times Higher Education nesta terça-feira (18), a USP (Universidade São Paulo) está entre as 150 instituições de maior prestígio do mundo, sendo a única da América Latina a entrar nessa posição na lista.



A Universidade de Harvard (EUA) ocupa a primeira posição do ranking pelo 14º ano seguido. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA) divide a segunda colocação com a Universidade de Oxford, da Inglaterra. A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) também aparece no ranking, no intervalo entre as posições 151 e 200.