Valéria Bolsonaro fala sobre atuação da Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de SP

A secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, Valéria Bolsonaro, do PL, destacou, em entrevista ao Hora News desta segunda-feira (26), que a gestão tem priorizado ações de empregabilidade, desenvolvimento social e combate à violência contra a mulher, especialmente para atender pessoas desamparadas.



Com mais de 30 anos de atuação como professora na rede pública, Valéria ressalta que essa experiência foi essencial para compreender as demandas da população. “Trabalhei com crianças, jovens, mães, dei aula na educação infantil , no EJA e também para liberdade assistida. Tenho um certo traquejo com a população e sei bem como funcionam os lugares em alta vulnerabilidade ”, afirmou.



A secretária explica que a pasta desenvolve planos específicos para diferentes grupos, como mulheres indígenas , moradoras de periferia e mulheres com deficiência. As ações incluem carretas da saúde e do empreendedorismo , além de visitas constantes aos municípios. “Sempre procuro conversar com esses grupos e com as secretarias municipais para entender a real demanda de cada região e, assim, desenvolver políticas públicas eficazes que realmente atendam as nossas mulheres”, concluiu.