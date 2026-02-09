Logo R7.com
Varejo de produtos para casa deve atingir R$ 119 bilhões em vendas

Estatística mostra que brasileiros continuam consumindo, mesmo com juros altos

Hora News|Do R7

O varejo de artigos para casa deve fechar o último ciclo, encerrado em 2025, com R$ 119 bilhões em vendas segundo estimativa da Abcasa (Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes e Utilidades Domésticas).

