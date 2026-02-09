Varejo de produtos para casa deve atingir R$ 119 bilhões em vendas

O varejo de artigos para casa deve fechar o último ciclo, encerrado em 2025, com R$ 119 bilhões em vendas segundo estimativa da Abcasa (Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes e Utilidades Domésticas).



