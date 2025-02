Veja momento em que sequestrador de ônibus se entrega em Minas Gerais

O homem de 32 anos que sequestrou um ônibus na manhã desta terça-feira (28) se entregou à polícia após horas de negociação em Contagem, Minas Gerais . Equipes do Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar) realizavam a negociação por mais de duas horas com o homem, que exigiu a presença da ex-esposa e do filho como condição para liberar o refém. Segundo informações, o homem possui um histórico de violência doméstica e uso de drogas.



Entenda o caso



O homem, armado com uma faca, fez um passageiro, de 58 anos, refém em um ônibus no bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, no início da tarde desta terça-feira (28). Segundo primeiras informações, o homem abordou o ônibus no bairro Pedra Azul e mandou o motorista e passageiros descerem.



Ainda segundo primeiras informações, o homem fez um idoso refém e ordenou que outro passageiro dirigisse até o bairro Nacional, onde a ex-esposa trabalha. Segundo quem está no local, eles estão separados e têm um filho juntos. A motivação para o crime teria sido porque ele pediu para a ex para ver o filho, mas como ela estaria trabalhando hoje, ela não deixou e ele ficou revoltado. O homem seria usuário de drogas.



Após a liberação dos passageiros, restou apenas o sequestrador e o passageiro, de 58 anos, no ônibus. O homem que dirigia o coletivo não está mais dentro do veículo. Policiais militares tentaram conversar com ele, mas ele disse que conversaria apenas com a irmã. As ruas estavam interditadas, o BOPE foi acionado e estava no local .



O homem, de 58 anos, que estava sendo feito refém em um ônibus no bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH , foi liberto por volta das 13h25, desta terça-feira (28). O homem desceu andando do ônibus e, aparentemente, está bem. A vítima foi atendida pelo SAMU.