Veja vídeo: policial civil reage a tentativa de assalto durante trânsito em São Paulo

Um policial civil de folga foi surpreendido por uma tentativa de assalto no trânsito de São Paulo e acabou reagindo. O homem estava com a família no carro quando foi abordado por um criminoso armado. O agente reagiu e atirou contra o assaltante , que fugiu baleado na garupa de uma moto.



A arma do suspeito e uma motocicleta foram apreendidas. Ninguém da família do policial se feriu. A busca pelo criminoso continua.