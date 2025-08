Vendas da Tesla despencam 60% em julho no Reino Unido enquanto BYD ganha mercado

As vendas de veículos elétricos da Tesla despencaram 60% no Reino Unido no mês de julho. De acordo com a Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Automóveis do Reino Unido, foram registrados 987 carros da montadora, em comparação com os 2.400 no mesmo período do ano passado. O resultado vem em meio à queda ampla na demanda europeia e à ascensão da rival chinesa BYD .