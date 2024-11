Vídeo: fogo em lixo atinge tubulação de gás e cria 'lança-chamas' na avenida Brasil, no Rio

Um incêndio que atingiu uma tubulação de gás provocou chamas enormes embaixo de um viaduto na avenida Brasil, no Rio de Janeiro , na tarde de terça-feira (29). De acordo com a Naturgy, companhia distribuidora de gás do Rio, o fogo teria começado após uma pessoa, que ainda não foi identificada, ter queimado lixo acumulado na área. A pista lateral foi interditada até o Corpo de Bombeiros normalizar a situação.