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Vídeo mostra momento da colisão em aeroporto de Nova York

Caminhão se aproximava por via lateral quando foi atingido por aeronave; duas pessoas morreram

Hora News|Do R7

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Com a divulgação de novas imagens do acidente do aeroporto de LaGuardia, Nova York, o 'Hora News' entrevistou um especialista em aviação para compreender o que levou ao episódio.

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