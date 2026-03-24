Vídeo mostra momento da colisão em aeroporto de Nova York

Com a divulgação de novas imagens do acidente do aeroporto de LaGuardia, Nova York, o 'Hora News' entrevistou um especialista em aviação para compreender o que levou ao episódio.



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