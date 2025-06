Vídeo mostra momento em que atleta de parapente sofre queda de 10 metros em Goiás

Um atleta caiu com um parapente no momento do voo, no último sábado (21), em Iporá, no interior de Goiás. As imagens foram registradas por outro piloto, que flagrou o momento em que o equipamento apresenta uma falha e vira a cerca de 10 metros do chão. Na sequência, o piloto atingiu o solo em poucos segundos. O Samu foi acionado e fez o resgate do atleta, que teve um braço quebrado com a queda.