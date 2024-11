Vídeo: veja celebração de Ricardo Nunes (MDB) após ser reeleito prefeito de São Paulo

Ricardo Nunes (MDB) celebrou a sua vitória nas eleições para prefeitura de São Paulo ao lado de apoiadores, na noite deste domingo (27). No palco, ao lado do prefeito da capital paulista, estavam a primeira-dama, Regina, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o vice-prefeito, Coronel Mello Araújo.