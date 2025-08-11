Vigia captura adolescente após roubo de celular, e menor implora: 'Amanhã é meu aniversário'

Uma mulher foi assaltada enquanto aguardava, em frente ao seu prédio, por um carro de aplicativo, em Belo Horizonte .



A câmera de segurança externa do residencial registrou o momento em que um menor de idade se aproximou da vítima e, portando uma faca, pegou o celular e fugiu; o que ele não esperava era que o vigia de um prédio ao lado havia visto a cena e esperado o momento certo para abordar o rapaz.



Com um soco, o guarda imobilizou rapidamente o infrator enquanto ele pedia para ser solto porque seu aniversário seria no dia seguinte.



A polícia chegou ao local em seguida e apreendeu o menor em flagrante. Ele foi levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) a fim de receber cuidados após seu encontro violento com o vigia.