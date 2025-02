Zelensky chega à Casa Branca para discutir com Donald Trump fim do conflito na Ucrânia

Os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky acabam de se reunir na Casa Branca para discutir o fim do conflito no leste europeu. O encontro desta sexta-feira (28) deve marcar a assinatura de um acordo entre Estados Unidos e Ucrânia para exploração de minerais raros em solo ucraniano.



Para o presidente americano, a concessão é uma forma de a Ucrânia retribuir a ajuda militar recebida do Ocidente. No entanto, as garantias de segurança serão debatidas separadamente.